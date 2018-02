"Ghiaccio e neve: si sono dimenticati di via del Marchesato"

Mercoledì mattina via del Marchesato a Marina di Ravenna si presenta con un manto innevato, ma soprattutto con un fondo ghiacciato che crea non pochi pericoli agli automobilisti e disagi al traffico. Pare che qui si siano proprio dimenticati di spargere il sale e delle lame neanche l’ombra. Questa strada tutte le mattine ospita migliaia di lavoratori che si devono recare al luogo di lavoro, data la popolosità delle aziende presenti. Si invita l’amministrazione comunale a non lasciare abbondonata questo fondamentale tratto di strada.

Mauro Bertolino, delegato comunale Forza Italia Ravenna