"Grave situazione in via Maggiore": la denuncia del dissesto stradale

Il Circolo Popolo della Famiglia di Ravenna denuncia il perdurare delle criticità inerenti la viabilità di via Maggiore per gli urgentissimi provvedimenti da adottare da parte delle amministrazioni comunali competenti. Oltre a presentare dissesti molto pericolosi del manto stradale e delle corsie pedonali, imputabili alle radici dei pini messi a dimora nella seconda metà del secolo scorso, si è prodotto un consistente avvallamento in corrispondenza della sottostrada lato destro a circa 50/60 metri dall’incrocio con via Chiesa, dovuto molto probabilmente al cedimento del massetto, che potrebbe produrre (se non riparato urgentemente) un crollo e la conseguente formazione di una voragine, come quella verificatasi a Fornace Zarattini qualche mese fa. La vicinanza allo spiccato dei fabbricati residenziali rende indifferibile tale intervento, mirato a evitare danni a terzi e molto più per la salvaguardia della pubblica incolumità dei cittadini.

​Architetto Luciano Marni e Marcello Faustino (Popolo della Famiglia di Ravenna)