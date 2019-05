I ladri svuotano l'appartamento: "Chiediamo maggiore sicurezza"

Continua a Ravenna l’allarmante fenomeno dei furti con i proprietari in casa: questa volta i ladri si sono infatti introdotti in via Podgora alle 4 di giovedì mattina, portando via valori e denaro. Sono successivamente intervenuti i Carabinieri. Come Circolo di Ravenna stiamo chiedendo una maggiore attenzione, per quanto riguarda la sicurezza a chi ci amministra, da molto tempo, ma ad oggi i risultati sono ancora molto lontani dall’essere raggiunti.

Marcello Faustino, Popolo della Famiglia Ravenna