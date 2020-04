"Il lavoro della mamma - Un progetto per aiutare i figli di genitori impegnati in ospedale"

Scrive Angela: "Buongiorno, vorrei segnalarvi questo bellissimo progetto senza scopo di lucro, nato con il desiderio di aiutare i figli di genitori impegnati quotidianamente in ospedale. Si tratta di un audio racconto ideato da Angela Padovani di Faenza, consulente familiare e da sua figlia Greta di 12: insieme hanno realizzato e illustrato questa breve storia per aiutare il figlio di un'amica infermiera, che ultimamente era molto turbato e scosso a causa della lontananza della madre per via dei turni. Questo bambino di nome Michele, ha chiesto alla mamma di smettere di fare l'infermiera e Angela per aiutarlo a capire e superare questo momento che lo obbliga a stare spesso lontano da chi ama, ha deciso di realizzare questa bellissima storia. Nella speranza che possa essere d'aiuto ad altri genitori e bambini che si trovano in questa situazione e che ci possiate aiutare ad aiutarli. Vi allego il link dove potrete trovare la storia e i riferimenti di Angela qualora foste interessati ad approfondire la notizia. Angela Padovani: 328 7689989 "

Segue il link con l'audio racconto -> https://www.capitanbananas.it/il-lavoro-della-mamma/?fbclid=IwAR3W2yJ5CQJRLR6WH_x9TFye9dp5Q7rgQapnbc77tvJqKf8KTUqV_DFm16c