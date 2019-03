Giuseppe Bedeschi torna a Lugo con una suggestiva personale di pittura

Dal 6 Aprile al 5 Maggio a Lugo va in scena Giuseppe Bedeschi. Che torna nella sua cittadina con una suggestiva personale di pittura Apre i battenti sabato 6 aprile 2019, alle ore 18,00, la mostra del pittore Giuseppe Bedeschi che torna ad esporre a Lugo, sua città di nascita dove tuttora vive e lavora, in una nuova personale di dipinti quasi tutti inediti. Intitolata "Il mare della vita", la mostra, che rimarrà aperta fino al 5 Maggio, sarà ospitata negli ampi locali della galleria "Spazio 98" in via Acquacalda 98 a Lugo (RA). In esposizione si potrà ammirare un importante gruppo di opere con dipinti realizzati soprattutto con acrilici e olio su tela e che portano l'inconfondibile impronta di Giuseppe Bedeschi da sempre dedito a una suggestiva pittura dove strumenti di lavoro sono le mani e le dita, oltre ai pennelli e alle spatole. Soggetto delle opere in mostra sarà la barca, che da anni ormai accompagna la produzione artistica e la poetica del pittore lughese e che, in questa occasione, si manifesta in una connotazione spiccatamente esistenziale: barca che si immerge nel mare della vita, incontrando smarrimento, mutazione, evoluzione e pace. Scrive al riguardo il critico d'arte, Aldo Savini: "Si sta come d’autunno/ sugli alberi/ le foglie. Per Bedeschi le barche hanno lo stesso impatto evocativo delle foglie, indipendenti dalle coordinate storiche, in una dimensione atemporale. E se Marina Abramovic nel manifesto per la Barcolana di Trieste dello scorso anno lanciava l’altisonante proclama, che si presta a diverse interpretazioni, Siamo tutti sulla stessa barca, Bedeschi con toni più dimessi suggerisce, almeno mi pare, un annuncio che coinvolge l’intimità personale perché vuole dire che quelle barche “sono-siamo-noi”, immersi, o gettati come avrebbe detto Heidegger, nel mare della vita." Il mare della vita, mostra personale di Giuseppe Bedeschi Galleria "Spazio98" Via Acquacalda 98, Lugo, Ravenna Dal 6 Aprile al 5 Maggio 2019 Orari della mostra: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 Sabato e Domenica dalle 17.00 alle 19.30 Per appuntamenti tel. 333.38.13.327