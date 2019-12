Inciviltà in Piazza Baracca: "Accesso pedonale bloccato dalle auto"

Martedì sera dovevo rientrare nel parcheggio di piazza Baracca con mio figlio piccolo in passeggino, quando mi sono trovata davanti questa situazione: una macchina ha parcheggiato bloccando l'accesso pedonale non permettendomi passare, magari una persona da sola ce l'avrebbe fatta ma io no. Non potevo nemmeno pensare di chiudere il passeggino e provare a passare perché avevo le mani impegnate, roba sotto il passeggino, e mio figlio avrebbe potuto scappare verso le macchine. Ho dovuto "bordeggiare" il parcheggio, passando da un lato decisamente non pedonale, per la comodità e inciviltà di questa persona. Volevo renderlo pubblico per, forse, arrivare al responsabile e fare un'appello alla coscienza dei cittadini.

Adriana