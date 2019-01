Incrocio pericoloso su viale Europa: "Serve una rotonda"

Ci sono alcune evidenti criticità emerse con grande preoccupazione nel tratto di Viale Europa e l’intersezione con Via Don Carlo Sala: un traffico notevole e una carenza di sicurezza. Abbiamo posto il problema nel precedente mandato del Consiglio Territoriale Area3, suggerito una rotonda che in maniera poco invasiva potrebbe regolare il traffico facendo defluire i mezzi in maniera più ordinata e con velocità meno sostenute. Mentre il consiglio comunale si appresta a licenziare il Pums e in attesa del Pgtu che da esso deriva, auspichiamo che l’amministrazione verifichi oggi queste problematiche, tutelando quel contesto abitativo e le giuste esigenze della circolazione per rendere funzionale quel tratto di strada garantendo con maggior efficacia la sicurezza dei cittadini.

Nicola Tritto, Coordinatore comunale di Forza Italia