La denuncia dell'infermiera: "Cataste di divise sporche lasciate a terra per tutto il giorno"

Sono un'infermiera in servizio presso l’ospedale Santa Maria delle croci. Vorrei segnalare una situazione incresciosa che si verifica spessissimo presso il nostro ospedale. Quello che si vede in foto sono i distributori e il raccoglitore delle divise di tutti gli operatori. Al termine di ogni turno, gli operatori sono costretti a portare personalmente a mano le divise sporche utilizzate nella giornata lavorativa, anche ora che stiamo vivendo l’emergenza Coronavirus, con una discutibile condizione di mancata igiene.Voglio segnalare che i raccoglitori per le divise sono già insufficienti per il personale, in più ci troviamo molte volte a fronteggiare il disservizio dei raccoglitori. Questo è il risultato. Cataste di divise sporche provenienti da più reparti buttate a terra che stanziano per un'intera giornata e anche più se si tratta di giornate festive! Non solo è una situazione vergognosa, ma ancora di più lo è in questo periodo in cui le norme igieniche devono essere portate ai massimi livelli.

Un'infermiera