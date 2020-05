La denuncia di un cittadino: "Assembramenti di persone senza mascherine in spiaggia"

Sabato ho fatto una bella passeggiata in spiaggia partendo dal Molo di Marina di Ravenna, lungo il bagnasciuga, fino ad arrivare quasi a Punta Marina, per poi tornare indietro dallo stradello che costeggia i bagni perchè tirava un po di vento e volevo salutare qualche amico proprietari di diversi bagni a Marina. Quello che ho visto è sconcertante: assembramenti ovunque, composti da 3-5-7-10 persone, buttati a terra con i loro asciugamani tutti senza mascherine e nessun dispositivo di protezione come se nulla fosse accaduto. Sabato a Marina sembrava che l'incubo Covid non fosse mai esistito... Erano ragazzi ma anche ragazzotti piu grandi la maggior parte, ma anche famiglie con famiglie amiche. E tutto questo succedeva anche sotto le tettoie dei bagni, gia quasi aperti alcuni e alcuni ancora un po' indietro. Seduti ai tavolini senza mascherine gruppi da 4-6-10 persone che si comportavano come se niente fosse. In tutto questo va anche detto che non ho incontrato da Marina alle 16,30 fino a Punta Marina e ritorno un vigile, nè un carabiniere, ne un poliziotto e nessun organo di controllo che potesse verificare lo scempio perpetrato sabato. Sinceramente mi sono veramente spaventato. Se questo è il comportamento in massa, la vedo nera per il prossimo futuro.

Hunter Lele