La Ginnastica artistica di Lugo sugli allori: grandi prestazioni

Grandi soddisfazioni per la Ginnastica Artistica Lugo sono arrivate sabato 24 febbraio 2018 nel Campionato Regionale di ginnastica artistica femminile, categoria Gold L1, massima divisione per l'anno 2009. Presso la palestra “Renato Serra” di Cesena, le giovanissime atlete lughesi Anna Villa ed Elisa Calderoni sono salite rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio, mentre Alice Fabbri e Adele Graziani hanno coronato una magnifica prestazione di squadra classificandosi rispettivamente al sesto e al dodicesimo posto assoluto. Grazie a queste brillanti prove, tutte le quattro piccole ginnaste hanno superato lo sbarramento alla fase interregionale. Questo è solo l’ennesimo risultato di prestigio per la Ginnastica Artistica Lugo, società che, sotto la guida esperta e lungimirante del Presidente fondatore Gian Franco Brunori e grazie alla serietà e alla competenza della Responsabile degli Istruttori Elena Brunori, da oltre un trentennio dedica le proprie risorse umane e tecniche alla promozione dell’attività psicomotoria e della ginnastica artistica, impegnandosi costantemente a trasmettere sia ai giovani e sia agli adulti la passione per lo sport e l’importanza di praticarlo a qualunque livello e a qualunque età. Davvero un fiore all’occhiello per la città di Lugo e per i Lughesi.