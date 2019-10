"La raccolta porta a porta non funziona"

Lido di Savio non era mai stato così! Da quando c'è la raccolta porta a porta, si verificano abbandoni di ogni sorta di immondizia, vicino ai pochi cassonetti rimasti. I turisti che vivono per pochi giorni alla settimana il litorale non hanno il tempo e la voglia di conservare l'immondizia per i giorni stabiliti. Obbligati a disfarsene, abbandonano tutto nei pochi punti di raccolta che rimangono. In tutti i posti dove si è imposta questa metodologia si sono verificati sempre gli stessi problemi!

Mauro