"Lavori di riasfaltatura pericolosi su viale Europa"

Riportiamo e ci uniamo alle preoccupazioni dei tanti cittadini ravennati che in questi giorni, transitando in viale Europa, si ritrovano a percorrere tratti di strada in condizioni molto particolari. I lavori di riasfaltatura, infatti, costringono le automobili a transitare a pochissimi centimetri dai mezzi di lavoro in movimento e, nel caso di autobus, veramente al limite dello sfioramento; va da sé che transiti di questo tipo sono pericolosi sia per gli addetti ai lavori che per i mezzi di passaggio. Il transito alternato in alcuni punti, come pure i lavori in orario notturno, rappresenterebbero sicuramente una soluzione più sicura. Non vogliamo pensare che i lavori in orari notturni non vengano svolti per non creare disagi data la presenza della festa dell’Unità in zona, ma se così fosse ancora una volta la festa del Pd crea disagio a tutti i cittadini ravennati.

Mauro Bertolino, Delegato Forza Italia Ravenna