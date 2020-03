Letture gratuite ai tempi del Coronavirus

Scrive Gabriele Mercati: "Volevo segnalarvi un mio sito dove è possibile leggere gratuitamente 5 dei miei romanzi pubblicati dal 2012 al 2019. In questo momento che costringe le persone a restare in casa, è importante favorire la lettura. www.leggeregratis.it L'accesso al sito è libero non è richiesta registrazione. I libri sono leggibile attraverso un apposito reader (responsive) utilizzabile da PC, Tablet e Smartphone. Oltre all'adattamento automatico al tipo di device in uso, è provvisto di funzioni zoom e di altre funzioni per facilitare l'accesso alla lettura. Il segnalibro è automatico ad un secondo accesso, il reader riporta dove si è interrotta la lettura. Non è previsto download. Mi farebbe molto piacere se poteste diffondere questa opportunità su ravennatoday e anche sulle testate di altre città. Grazie"