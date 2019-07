"Marciapiedi deturpati dalle radici in zona stadio"

Dopo la rimozione dei pini in via Maggiore per via del grave degrado di strade e marciapiedi, è doveroso segnalare anche il caso di via Cassino in zona stadio, “Circoscrizione” nella quale faccio parte della Commissione Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia. Anche in questa fondamentale strada, questa volta di Ravenna Sud, gli alberi stanno deturpando i marciapiedi e il fondo stradale è degradato. È da molto tempo che i residenti di tutto il quartiere si lamentano soprattutto dello stato dei marciapiedi, ma ad oggi nulla è stato fatto.

Marcello Faustino, Commissione Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia, Ravenna Sud