Auto parcheggiate dappertutto, negli spazi riservati ai Vigili del fuoco con rischi in caso di incendio, in area disabili senza avere il permesso. Questo capita tutti i giorni all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Caos non riscontrabile in altre aree ospedaliere. Se si innesca un incendio, i mezzi dei Vigili del fuoco non possono avvicinarsi al nuovo Dea.

Edoardo