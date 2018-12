Pericolo ghiaccio, auto fuori strada: "Via San Marco è impraticabile"

Mercoledì molte persone andando in auto verso San Pietro in Vincoli, prendendo la via San Marco dove l’argine è altissimo e non c'è guardrail, hanno corso gravi pericoli. C’e da dire inoltre che queste strade, con la Ravegnana chiusa, non si possono considerare più secondarie, ma anzi rappresentano le uniche vie per chi deve spostarsi per lavoro o per portare i figli a scuola. Una mamma si è trovata addirittura a un passo dall’irrimediabile proprio mentre portava il figlio a scuola, scivolando sul ghiaccio fuori strada. È dunque evidente la grave situazione nella quale versa tutta la viabilità ravennate, soltanto perché è arrivato l’inverno. Non è accettabile il protrarsi di queste criticità alla luce del fatto che l’inverno non è nemmeno ancora iniziato, almeno ufficialmente.

Marcello Faustino, Commissione Urbanistica, lavori pubblici ed edilizia Ravenna Sud del Popolo della Famiglia