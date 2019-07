Pista ciclabile pericolosa: "Le auto sfrecciano accanto ai bambini in bici"

Vorrei porre all'attenzione del sindaco di Cervia la situazione della pista ciclabile che si trova a Pinarella in via Lazio, un'importante arteria che collega il lungomare alla strada statale. Purtroppo sono diversi anni che cerco invano di sensibilizzare i suoi predecessori sulla situazione in cui versa questa strada e in particolare la ciclabile. La pista ciclabile è completamente abbandonata, senza segnaletica orizzontale (sarà almeno 10 anni che non viene rifatta) e vige la totale mancanza di una protezione fisica rispetto alla strada. L'illuminazione notturna è insufficiente e in estate completamente coperta dalle piante del vicino campeggio. Nei weekend estivi la strada è molto trafficata e le macchine e, soprattutto, le moto non rispettano i limiti di velocità creando situazioni di pericolo. Pinarella è famosa per essere un posto ideale per i bimbi e dovrebbe far di tutto per accoglierli nel migliore dei modi. Invece questa ciclabile è un incubo. Prima o poi ci scappa l'incidente grave e allora saranno guai... Sarà un grande dolore per le famiglie coinvolte in un incidente annunciato e soprattutto grossi guai per chi ha amministrato questa strada che è in stato di abbandono e che, nel caso di un processo giudiziario, sicuramente rischia molto.

Andrea