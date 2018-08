"Quasi 5 mesi per il referto di un esame cardiaco: situazione inammissibile"

Mio marito il 22 maggio ha eseguito un esame con un holter notturno presso l'ambulatorio di pneumologia dell'ospedale di Lugo. Quando abbiamo riconsegnato l'apparecchio mi è stato detto che per il referto avrei dovuto aspettare almeno due mesi, perchè non c'erano medici per leggere il tracciato dell'apparecchio. Allo scadere dei due mesi abbiamo chiamato e ci è stato detto che il referto ancora non c'era, perchè mancano i medici. Ho fatto un reclamo all'Urp e dopo qualche giorno siamo stati richiamati per fissare la data del ritiro del referto. Prima data utile: 4 ottobre 2018. Riteniamo tutto ciò inammissibile.

Anna Mazzeo