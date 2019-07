Raccolta fondi popolare per risarcire gli organizzatori della Festa delle Birra di Mezzano derubati dall'incasso

"A seguito del vile furto dell'incasso subito dagli organizzatori della Festa delle Birra di Mezzano, diversi cittadini della frazione si sono mobilitati per una immediata raccolta fondi per risarcire almeno in parte gli organizzatori, che avrebbero voluto devolvere l'incasso in beneficenza. Oltre ad una raccolta fisica che si terrà direttamente in paese attraverso vari punti di raccolta presso gli esercizi commerciali, è stata attivata anche una raccolta online a cui tutti possono partecipare donando dalla propria carta di credito. Chi vuole partecipare a questa raccolta online può farlo direttamente da case da questo link: https://www.gofundme.com/f/pro-festa-birra-mezzano?sharetype=teams&member=2643920&rcid=r01-1564513308,54-3b03a9560de14842&pc=wa_co_campmgmt_w&utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_lico+share-sheet". A gestire l'iniziativa sono Massimo Butera e Emanuele Salaroli.