Questa è la situazione a Carraie in via Ercolani, incrocio con via Cella. Ho fatto varie segnalazioni ma non è cambiato niente. Adesso che hanno tolto i cassonetti della differenziata sarà ancora peggio. Ho chiesto di mettere altre isole ecologiche, ma mi hanno risposto che la situazione è sotto controllo, ora vedrò di raccogliere le firme.

Giovanni