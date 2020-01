"Rispettare la duna protetta vicino al Boca Barranca"

Da diverse settimane riceviamo segnalazioni relative all'estemporaneo utilizzo e sfregio cui viene sottoposta la duna protetta vicino allo stabilimento balneare Boca Barranca. Probabilmente sfugge al distratto cittadino che la duna in questione è una area protetta, dove crescono piante rare che invece ammaliano il visitatore quando queste fioriscono. La duna è controllata, così come altre nella zona, da persone che volontariamente e senza lucro alcuno fanno sì che questo ambiente non venga distrutto dalla ignoranza umana. Le Autorità competenti hanno transennato la duna recentemente, ma nonostante ciò tempo fa sono stati viste e giustamente allontanate persone che la calpestavano scambiandola come un punto di osservazione del mare. Adesso c'è chi, appassionato di sport, la usa come rimessaggio. Invitiamo tutti gli appassionati di sport e della natura a rispettare questo ambiente già duramente provato ricordando loro che sono ospiti, graditissimi, ma che non possono andare oltre le normali regole di convivenza e rispetto delle regole comuni.

Comitato cittadino Lidi nord