Roulotte in mezzo alla via da un mese: a chi spetta la rimozione?

Da circa un mese, in via Candianazzo, è stata abbandonata una roulotte in mezzo alla carraia. La comunicazione ai vigili urbani, invece di portare alla rimozione del veicolo, ha fatto si che questo sia stato transennato e delimitato con una bandella, probabilmente al fine di "segnalare" la presenza del mezzo e relativa indicazione sul percorso da fare. Poichè la roulotte occupa tutto il passaggio, i residenti sono costretti a passare su una proprietà privata, sterrata e potenzialmente pericolosa, oltre alla scarsa visibilità notturna e al fango che si viene a creare con la pioggia.

Giuseppina