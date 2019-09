Scandalo Bibbiano: "Fare chiarezza sulla gestione degli affidi e dei minori"

Le drammatiche notizie diffuse in queste settimane e relative all’indagine tristemente famosa della Procura di Reggio Emilia denominata “Angeli e demoni” di Bibbiano ha, come é naturale che sia, scosso anche molti ravennati e ha portato anche noi della lista civica La Pigna, a interrogarci su quella che é la situazione del servizio di gestione degli affidi di minori del nostro Comune. Va subito chiarito che, ad oggi, non esistono evidenze che diano adito a dubbi sulla presenza di situazioni gravi che vedano coinvolto il servizio minori di Ravenna. A questo si aggiunga il fatto che, da una nostra verifica presso gli uffici comunali competenti, non risulta che negli ultimi 10 anni siano state affidate consulenze/collaborazioni o erogati contributi al Centro Studi Hansel & Gretel Onlus, coinvolto nell’indagine di Bibbiano. Questo ci tranquillizza ma ci porta anche a ritenere opportuno che l’Assessore ai Servizi Sociali, Valentina Morigi, si renda disponibile per fornire tutti gli elementi conoscitivi utili a illustrare quello che é il servizio di gestione dei minori e i criteri che, nei casi più gravi, ne determinano l’affidamento a terzi. Invitiamo, pertanto, l’Assessore e il Presidente della commissione “servizi sociali”, il consigliere comunale Pd Idio Baldrati, a convocare al più presto tale commissione al fine di dare la possibilità ai gruppo consiliari e ai cittadini che vorranno presenziare alla seduta, di conoscere meglio la gestione ravennate. E’ questa la richiesta della nostra interrogazione depositata il 10 settembre, alla quale stiamo ancora attendendo risposta. Se l’Assessore si dichiarerà disponibile a riferire, unitamente ai responsabili del servizio sociale, sulle modalità di gestione del servizio minori e dell’istituto dell’affido, il confronto potrà essere anche l’occasione per fare proposte migliorative per il servizio stessi. Rimaniamo pertanto in attesa di conoscere l’orientamento dell’Assessore in merito alla nostra proposta.

Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna