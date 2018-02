Segue l'anziano sotto casa e tenta di strappargli l'orologio

Continuano ad aumentare a dismisura le segnalazioni di rapine e furti a Ravenna Sud. Venerdì una donna straniera dall’accento spagnolo avrebbe tentato di scippare un anziano seguendolo dalla fermata dell'autobus in viale Randi fino al portone di casa sua, dove la donna avrebbe cercato di scippare l’orologio dell’anziano. L'uomo, grazie a una forte reazione, è riuscito a mettere in fuga la ladra. Ravenna è di giorno in giorno meno sicura e non noto alcun interesse sull’argomento da parte di chi ci amministra.

Marcello Faustino, Popolo della Famiglia Ravenna