Imbrattato il parco pubblico di via Pola: "Questa è democrazia?"

Dopo che nell’area territoriale Darsena si è svolto il presidio di Forza Nuova e il contropresidio degli antagonisti/centri sociali di sabato, qualcuno è tornato al parco pubblico di via Pola-via Capodistria e ha ben pensato di imbrattare uno degli stradelli del parco con delle scritte. Il parco, dedicato e frequentato sopratutto da bambini e spesso purtroppo al centro della cronaca cittadina per episodi di microcriminalità, ha anche un particolare scopo didattico, essendo un parco di educazione stradale dove i piccoli utenti possono (o meglio potrebbero) cominciare a familiarizzare con i segnali stradali a bordo delle proprie biciclette in tutta sicurezza. Il parco, però, è spesso difficilmente fruibile a causa di certi episodi e frequentazioni ma ora addirittura a terra, nel bel mezzo di uno dei vialetti, campeggia la scritta “Gli unici stranieri fascisti nei quartieri”, ennesimo atto di inciviltà. L’estremizzazione e la banalizzazione di un tema importante e complesso come quello della contrapposizione a ogni forma di estremismo genera atti vigliacchi come questi, innescando un clima pesante e intollerante che sfocia in questi metodi intimidatori e violenti. I cittadini ravennati hanno voglia e diritto di vivere in una città democratica, ma non in una città tappezzata da inutili e facinorose scritte: per questo motivo per i fatti di via Pola sporgerò denuncia presso la Procura della Repubblica, nella speranza che i colpevoli di tali incresciosi atti vengano identificati e conseguentemente sanzionati a termini di legge. Non si possono tollerare e accettare atti vandalici e intimidatori che fanno riferimento a situazioni delicate e complesse come queste, e noi amministratori dobbiamo essere i primi ad occuparcene, per tentare anche di smorzare i toni. Inviterò al contempo il sindaco di Ravenna ad applicare in prima persona l’ordinanza cosiddetta “antidegrado”, che impone ai proprietari degli immobili di “curare la buona tenuta, il recupero, la manutenzione e la pulizia delle facciate e delle pareti esterne degli edifici o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico”, visto che stavolta il proprietario dell’immobile è il sindaco stesso, trattandosi di un bene pubblico e non privato.

Nicola Grandi, presidente di Lista per Ravena del consiglio territoriale Darsena