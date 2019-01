"Scuola ancora non a norma sismica: i genitori lo segnalano da anni"

Poco oltre la mezzanotte tra il 14 e il 15 gennaio scorso, la natura ci ha ricordato come anche il territorio ravennate è a forte rischio sismico in qualsiasi momento. Nell’estate del 2016 venivo contattato da alcuni genitori della materna Zaccagnini di San Michele preoccupati per le crepe e infiltrazioni che si presentavano all’interno della scuola. Dopo aver verificato l’esistenza di una perizia del 2013 che stabiliva che la scuola non presentava un livello di sicurezza adeguato contro l’azione anti sismica rispetto alla normativa vigente, chiedevamo lumi all’assessorato di competenza. L’assessorato ai lavori pubblici comunicò l’intenzione di un progetto per una nuova scuola; questo perché i lavori antisismici comportavano un intervento molto massiccio. Già stupiti dal fatto che in 3 anni dalla perizia ancora non ci si era attivati per un progetto nuovo, dopo varie altre sollecitazioni, solo adesso compare nell’elenco dei lavori pubblici uno stanziamento con un’iter di progetto a partire da quest’anno, a distanza di ben 6 anni dalla perizia. Ancor più grave si fa il quadro generale in tema di sicurezza delle scuole considerando che altri lavori della stessa natura sono spesso slittati di anno in anno. E’ inaccettabile l’indifferenza dell’amministrazione verso una problematica del genere, ancor più grave considerando che i tempi di attesa e reperimento fondi per lavori meno impattanti dal punto di vista della sicurezza delle persone sono molto minori.

Mauro Bertolino, Forza Italia Ravenna