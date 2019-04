"Senza parcheggi a Fornace Zarattini: tante multe, ma il Comune non fa nulla"

Ho documentato con diverse immagini i parcheggi selvaggi che le persone attuano nella nostra via, via Attilio Orioli a Fornace Zarattini, poiché non vi sono servizi idonei a tale scopo. Vengono perciò usate le parti comuni verdi come parcheggi. Le aree verdi perciò vengono deturpate, come è ben visibile: vengono fatte dalle forze dell'ordine multe salatissime, ma non vengono realizzati altri parcheggi pur avendo segnalato lo stato al Comune di Ravenna. Il Comune è stato sollecitato più volte, con nessun risultato. Ho portato piu volte la cosa ai loro occhi con mail, incontri, immagini, telefonate, ma nulla.

Ivan