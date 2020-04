La sera di Pasqua si è smarrita la mia calopsite Kiki. È scappata dalla finestra. Abito a Porto Fuori, zona Barbe. Potrebbe essersi spostata verso i lidi o verso la città. Potrebbe aver trovato riparo in cantine o garage se aperti. Chiedo la cortesia di avvisarmi se qualcuno la vede prima che scappi via, non è abituata agli estranei. 366 2163298 grazie.

Alex