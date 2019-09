AGGIORNAMENTO: Il cane è stato ritrovato!

Smarrito Jason, cane lupo cecoslovacco. Il cane si è allontanato martedì pomeriggio da via Redipuglia 29 a Ravenna, in zona stadio-viale Randi. E' giovane, non aggressivo, ma si sconsiglia di rincorrerlo. Per avvistamenti telefonare al 3388493093.

Jader