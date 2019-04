Si è smarrito Cipollino, il pappagallo che sa fischiettare 'Romagna Mia'

Smarrito pappagallo: intorno alle 15.30 di lunedì 1 aprile il tenero Cipollino è uscito dalla sua abitazione in via Baccarini. E' una calopsita maschio, ha una pettorina arancione ed è solito fischiettare "Romagna Mia". La proprietaria Rachele, contattabile per avvistamenti al 3442606396, offre una ricompensa a chi lo troverà. "Sono molto legata a lui e lui a me, viviamo in simbiosi, stiamo insieme tutto il giorno e viene addirittura a lavoro con me - spiega Rachele - Sono veramente disperata. Controllate i vostri giardini e alberi, se fischiate qualsiasi motivetto potrebbe avvicinarsi a voi e salirvi sulla spalla".

