Strade degradate: "Via Pirano dimenticata in condizioni vergognose"

Il tratto di via Pirano dopo l’incrocio con via Cherso è il perfetto esempio di come la giunta De Pascale si dimentichi completamente di alcune zone della nostra città. Sono almeno 4 anni che la strada è in condizioni vergognose; strada che nel tempo è diventata impraticabile per via del manto stradale depresso e per buona parte ormai inesistente; erbacce secche a rischio di incendio e sporcizia di ogni genere ai bordi completano l’aberrante scenario. Unendoci alle proteste degli abitanti della zona, sollecitiamo l’amministrazione a intervenire al più presto affinché venga ristabilita una situazione di sicurezza e decoro.

Mauro Bertolino, Forza Italia