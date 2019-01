Truffe con la scusa di cambiare 50 euro

Vorrei segnalare una truffa messa in atto nel ravennate da un uomo robusto sulla quarantina che con la scusa di cambiare 50€ deruba le vittime, anziani per quanto riguarda la zona Poggi, oppure dice di dover fare benzina chiedendo soldi in prestito. Se le forze dell'ordine non possono intervenire bisogna che la notizia di diffonda per evitare altre vittime inconsapevoli. L'uomo gira con un Vanette Nissan bianco. È ora di dire basta a questi ladri da quattro soldi che si approfittano della buona fede delle persone per truffarle.

Marco Facchini