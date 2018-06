"Una striscia pedonale... non adatta ai disabili": la denuncia del consigliere

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata da un consigliere territoriale al sindaco Michele De Pascale

Egregio sindaco, le scrivo per segnalarle un fatto che può apparire di poco conto, ma che mi ha molto colpito. Passavo per via Berlinguer provenendo in auto da via Ravegnana. Superata la Questura, all’’inizio dei portici bianchi dì fronte alla piazza del mercato ambulanti, c'è un attraversamento pedonale. Sul lato piazza ho notato un ragazzo in carrozzella che, posto di fronte a due dislivelli repentini e ravvicinati che si frappongono al passaggio pedonale, non riusciva a oltrepassare l’ostacolo nonostante le provasse tutte. È stato poi soccorso opportunamente da un passante che si trovava nelle vicinanze, ma mi è sembrata una situazione paradossale: una barriera che non dovrebbe mai esistere, soprattutto nelle strade di intenso traffico com’è via Berlinguer, che a nessun pedone, specie se con impedimenti fisici, è consigliabile di attraversare fuori delle strisce zebrate. Di per sè i due cambi di altezza potrebbero sembrare poco importanti ma, essendo in rapida successione, hanno fatto in modo che le ruote anteriori della carrozzella, essendo di piccole dimensioni, si bloccassero all’interno della scanalatura venutasi a formare, causando grosse difficoltà al disabile, che non aveva più neanche la possibilità di indietreggiare per prendere una piccola spinta. Mi piacerebbe che situazioni del genere fossero superate in tutti gli attraversamenti pedonali di tutte le strade pubbliche carrabili del nostro comune. È troppo chiedere che si effettui al riguardo una verifica, provvedendo al più presto alla rimozione degli scalini impropri, in primis da via Berlinguer?

Nicola Carnicella, Consigliere territoriale di Lista per Ravenna