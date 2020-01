"Uniti per la Terra con Geronimo Stilton" a Faenza

Uniti per la Terra con Geronimo Stilton al Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza Venerdì 31 gennaio e sabato 1 Febbraio al Centro commerciale Le Maioliche di Faenza vi aspettano due giornate speciali nel segno di natura ed ecologia. Nel Green Village di Geronimo Stilton troverete tante attività, giochi e laboratori per essere tutti uniti per la Terra! Dalle 9-13 sono previste speciali lezioni di educazione ambientale dedicate alle scuole. Ogni pomeriggio dalle 16 alle 19 spazio a laboratori green, l’Orto di Geronimo Stilton e tante attività con materiale di riciclo. Sabato 1 febbraio preparatevi a stratopici incontri con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi (ore 16.30) e lo spettacolo “Viva la Natura” dedicato al tema dell’ambiente e dell’ecologia. Gadget di partecipazione e diplomi di Uniti per la Terra per tutti. L’ingresso e tutte le attività sono gratuite Info e dettagli Centro commerciale Le Maioliche Via Bisaura 1/3 48018 Faenza (RA) 0546/46249 https://facebook.com/events/s/uniti-per-la-terra-con-geronim/2624214704324210/?ti=ia