Verlicchi (La Pigna): "I supermercati hanno risposto al nostro appello di abbassare i prezzi"

Qualche giorno fa, ho scritto a tutte le principali catene di distribuzione alimentare operanti nel Comune di Ravenna, per chiedere loro di procedere, per quanto possibile, ad una riduzione dei prezzi di vendita dei beni di prima necessità, in questo momento così grave in cui molti ravennati sono in difficoltà economiche. La riduzione dei prezzi porta con se risparmio per le famiglie. All’appello hanno già risposto Lidl e il gruppo Selex (che a Ravenna opera coi marchi Famila, A&O e D Più.) Il gruppo Lidl ha comunicato di apprezzare la richiesta e di voler assicurare l’offerta della migliore qualità al prezzo più conveniente, specialmente in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Il gruppo Selex, dal canto suo, ha fatto proprio il nostro appello e lo ha inoltrato, su indicazione del Presidente, alle imprese associate nel Comune di Ravenna. Auspico che nei prossimi giorni a queste disponibilità possano aggiungersene altre di altri operatori della distribuzione presenti nel Comune di Ravenna, al fine di rendere più agevole e meno esoso l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità ai tantissimi ravennati in difficoltà.

Veronica Verlicchi, capogruppo della Pigna