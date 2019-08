"Via Leopardi pericolosa per i veicoli a due ruote"

Stavo percorrendo il tratto di strada di via Leopardi con la Vespa e mi sono trovato in un pezzo di strada con l'asfalto fresato. Fortunatamente la mia velocità era minima, ma riscontrando che il mezzo non riusciva a tenere la strada mi sono dovuto aiutare mettendo i piedi a terra. Ho segnalato nel sistema del Comune di Ravenna il pericolo di quella fresatura in quel tratto. La risposta: "In merito alla segnalazione il manto stradale è stato fresato appositamente in quanto la strada risultava essere pericolosa in curva". Dopo questa risposta ho segnalato il pericolo per i mezzi a due ruote al sindaco di Ravenna, alla Polizia Municipale di Ravenna e al Prefetto di Ravenna, ad oggi la strada è ancora fresata. Chiedo al sindaco di Ravenna di intervenire. Pensiamo alla sicurezza di chi circola con un due ruote in quella strada fresata, non vorremmo perdere la fiducia del sindaco da parte di tutti quelli girano con questi mezzi. Non aspettiamo che qualcuno si faccia male gravemente per intervenire.

Angelo Di Felice