"Via Trova in pessime condizioni: strada pericolosa e dissestata"

Il circolo Popolo della Famiglia di Ravenna, a seguito del persistere dei forti disagi relativi alla chiusura al traffico di parte della via Ravegnana dopo il crollo della chiusa di San Bartolo, e dei successivi accertamenti che hanno posto in risalto ulteriori gravi inconvenienti, denuncia ancora una volta il degrado delle strade del forese individuate come percorso alternativo con particolare riferimento a via Trova, il cui stato del manto stradale dopo la scorsa stagione invernale presenta un fondo in gran parte sconnesso, pieno di buche e avvallamenti, aggravato rispetto all’epoca di inizio dell’emergenza. Tali strade, tortuose e strette e con segnaletica sempre insufficiente, risultano molto pericolose, ora che il traffico su di esse deviato comporta ancora il transito di mezzi pesanti. A tutto ciò si è aggiunto il dissesto di ponte Assi che ha compromesso maggiormente la viabilità del settore. Il Popolo della Famiglia chiede ancora una volta alle amministrazioni locali competenti di provvedere alla messa in sicurezza di tali strade, che anche in assenza dell’attuale situazione dovrebbero essere adeguatamente e regolarmente manutentate per rispetto alla popolazione residente che, con il pagamento delle tasse, vorrebbe vedere soddisfatti i propri diritti. Si chiedono pertanto urgenti assicurazioni in merito, sollecitando le amministrazioni per le rispettive competenze a prendere i necessari ed indifferibili provvedimenti per la sicurezza degli utenti.

Luciano Marni, Popolo della Famiglia di Ravenna