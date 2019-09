"Via Viazza a Gambellara troppo pericolosa: intervenire subito"

Riceviamo da un cittadino foto relativamente alle condizioni disastrose in cui si trova via Viazza a Gambellara. Ci siamo recati per un sopralluogo e precorrendo la strada la situazione è ancor più terrificante da quanto può apparire dalle fotografie. Sono presenta ampie depressioni verso l’esterno con il rischio concreto di cadere nel canale che costeggia la strada; rischio accentuato dalla mancanza di guardrail per quasi tutta l’intera via. Con l’avvicinarsi dell’inverno e le nebbie che si presenteranno soprattutto in queste zone di campagna il rischio per chi percorrerà la strada con qualsiasi mezzo sarà altissimo. Crediamo che serva un imminente intervento di installazione guardrail con segnalazioni luminose di pericolo e il rifacimento totale del manto stradale appena possibile. Abbiamo già inviato richiesta di programmare gli interventi all’assessorato competente.

Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori