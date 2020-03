Continua, come sempre, il monitoraggio del territorio riolese di cui sono consigliere comunale. La nostra segnalazione come gruppo consiliare del Popolo della Famiglia Riolo Terme porta ordine nel punto di raccolta rifiuti all’ingresso della frazione di Cuffiano, con un monitoraggio 24 ore su 24 con videosorveglianza. Grazie al sindaco per il pronto intervento.

Mirko De Carli, consigliere comunale del Popolo della Famiglia a Riolo Terme