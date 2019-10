Una ravennate al trono over di "Uomini e donne". E si presenta come "rivale" di Gemma

Una ravennate al trono over di "Uomini e donne". Si tratta di Antonella, che si è presentata al programma condotto da Maria De Filippi ed in onda su Canale 5 per conoscere il torinese Jean Pierre, già corteggiato da Gemma Galgani, veterana dello studio. "Non sono la classifica azdora romagnola che fa i cappelletti alla domenica ",sono state le prime parole. Bionda, con capelli corti, alla ravennate si è detta incuriosita del cavaliere piemontese per la sua personalità e per i lineamenti, "sempre pacato, con le parole giuste al momento giusto, mai polemico".

"Sono un po' ecclestica a 360 gradi, nel senso che sono una persona alla quale piace ballare e cantare e non ho paura a buttarmi in un karaoke". Jean Pierre l'ha definita "una bella signora", decidendo di conoscerla e concedendosi a due balli. Immediata la reazione di gelosia di Gemma, presa di mira ironicamente dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.