Settembre parte con la grande atletica a Faenza e gare ai vertici

Nella settimana appena trascorsa è andata in scena la grande atletica a Faenza con il Memorial Claudio Fantinelli e Trofeo Fatuma Ibrahim giunto alla 22esima edizione. Nel ricco programma, caratterizzato dalle cosiddette prove spurie, cioè su distanze non canoniche del programma olimpico, e che prevedeva anche un pomeriggio di competizioni giovanili, tanti i risultati di livello degli atleti intervenuti e anche dei portacolori bianco-azzurri: ilanci del Memorial Fantinelli con il disco femminile vinto da Sara Andreani dell’Olympus San Marino e il giavellotto maschile vinto da Michele Brini dell’Atletica Imola; e i 600 metri femminili del Trofeo Fatuma Ibrahim vinti da Maria Giulia Firmani della Stamura Ancona.

A Pescara invece, dal 7 al 9 settembre, era in programma la manifestazione che assegnava i titoli Italiani Individuali 2018 e Atletica 85 Faenza BCC era presente con Stefania Di Cuonzo, al suo primo campionato Italiano Assoluto, impegnata nei 100 metri. Entrata in semifinale con un buon 12”25, al turno successivo non però riuscita a concretizzare le speranze di segnare il proprio PB. Gareggiare con dei “mostri sacri” nazionali come Siragusa (poi seconda nella finale), Errera (poi campionessa Italiana), Dosso (poi quarta in finale), Zuecco (campionessa Italiana Juniores 2018), non deve aver certamente aiutato la prestazione, appesantendo gambe e testa, ma l’esperienza servirà sicuramente per il futuro.