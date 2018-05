100 chilometri del Passatore, ottimi risultati per gli atleti faentini

Il 46esimo Passatore è entrato nella storia della competizione grazie al passaggio di consegne avvenuto al vertice assoluto tra “re” Giorgio e Andrea Zambelli: l’atleta reggiano, primo al traguardo in 6h54’34’’ ha spodestato dal trono il pluricampione romano, artefice di dodici successi consecutivi e del record della corsa (tutt’ora imbattuto) fissato nel 2011 in 6h25’47’’.

Con oltre 150 runner manfredi iscritti, dei quali 131 giunti al traguardo entro le venti ore stabilite, si conferma il trend in netta crescita per quanto concerne la partecipazione dei runner faentini alla Firenze-Faenza, con gli atleti sempre più competitivi e agguerriti come dimostrano i risultati sul campo. Mirco Gurioli (Asd Tosco-Romagnola), sesto assoluto al Passatore 2018 con il tempo di 7h56’45’’, è il primo faentino transitato al traguardo, confermandosi anche l’atleta romagnolo più veloce del numeroso lotto. Gurioli aveva ottenuto il medesimo risultato assoluto nell’edizione 2016 della Firenze-Faenza. Per quanto concerne l’edizione 2018 del ‘Passatore’, grandi risultati per la società Tosco-Romagnola, con ben cinque atleti nella top 10 dei faentini giunti al traguardo. Secondo infatti si è classificato Alessandro Benerecetti, terzo Luca Cagnani. La prima runner manfreda è Elisa Zannoni (Atletica 85 Faenza), quarta assoluta nella classifica dei faentini, diciottesima assoluta e terza finale nel campo femminile con un gap di 1h48’40’’ dal battistrada, migliorando il proprio primato alla Firenze-Faenza di quasi 40 minuti. La Zannoni, giunta al traguardo in 8h43’15’’ alle spalle delle croate Nikolina Sustic e Marija Vrajic, è anche la prima italiana della 46esima 100 km del Passatore ed era reduce dalla vittoria nelle Terre di Siena Ultramarathon, a conferma dell’ottimo momento per Elisa.