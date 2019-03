Manifesto 2020 del "Passatore": vince lo stile di Nicola Bobbo

La 100 km del Passatore ha il suo manifesto per l'edizione 2020. La commissione, riunitasi lunedì all’Istituto Persolino Strocchi di Faenza, ha decretato le prime tre opere classificate selezionando come vincitrice il lavoro di Nicola Bobbo (5^A percorso grafico). La giuria, composta dai professori Francesco Neri, Mariana Fassio e Antonella Prencipe dell’Istituto Persolino Strocchi, da Tatiana Khitrova e Mirko Cavina dell’associazione 100 km del Passatore e da Laura Zavalloni (chiamata in qualità di esperto esterno nominato dall’associazione), in seguito ad attente valutazioni, ha scelto l’elaborato di Bobbo come immagine del futuro manifesto.

A convincere la giuria l’interessante connubio tra immagine e tipografia che si valorizzano a vicenda, dando vita a un’immagine impattante ed elegante. Seconda classificata l’opera di Vecchio Roberto (5^A grafico): una interessante composizione che gioca sulla geometria e sulla composizione in stile futurista. A chiudere il ‘podio’ l’opera di Sara Luccarini (5^B grafico), la cui immagine rimane classica ma, al contempo, presentando un buon ordine formale e un attento uso della tipografia. Le opere degli studenti sono state esposte al centro commerciale le Maioliche di Faenza dal 16 al 23 marzo 2019, essendo tuttora visibili sulla pagina Facebook del ‘Passatore’

La 47esima edizione della 100 Km del Passatore, in programma il 25-26 maggio, già valevole quale campionato italiano Fidal 100 km su strada, assoluto e master, sarà ufficialmente anche campionato nazionale croato come accaduto nell’edizione 2015 della Cento. “Siamo molto felici ed entusiasti che la Super Maratona di 100 km sia stata inserita nel 47^ Passatore” ha dichiarato la Federazione croata, aggiungendo: “Stiamo parlando di un percorso e di una corsa spettacolare, garantita dall’immancabile ed infaticabile organizzazione della 100 km del Passatore”.