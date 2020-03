100Km del Passatore, la decisione definitiva dopo il 3 aprile

L'Asd 100 km del Passatore comunica che l’eventuale modifica della data di partenza della Firenze-Faenza 2020 o la cancellazione della gara stessa (48esima edizione), causa emergenza pandemia Coronavirus, sarà resa nota dopo la data del 3 aprile 2020. A partire dai giorni successivi saranno fornite anche informazioni in merito alle iscrizioni già effettuate ed a quelle in divenire. "Ringraziandovi per la comprensione e la pazienza, invitiamo tutti a restare a casa prendendovi cura di voi" si legge in una nota

