200 piccoli sportivi alla manifestazione 'Una giornata di volley'

Domenica 8 aprile è andato in scena il secondo appuntamento con “Una Giornata di Volley”, la manifestazione che da quest’anno vede riunite per ora quattro società pallavolistiche di Ravenna; Volley academy, Olimpia volley, Cral E. Mattei e Teodora. Insieme per far divertire e giocare tutti i piccoli appassionati di pallavolo, che grazie a queste giornate dedicate a loro hanno l’opportunità di confrontarsi con altre squadre, ma soprattutto di sperimentare il vero valoro aggiunto di questo sport; lo spirito di squadra che si manifesta non solo mentre si gioca, ma anche e soprattutto nel tifo alle proprie compagne. Sono circa 200 i bambini che hanno partecipato a questo appuntamento, che punta a crescere sempre di più, coinvolgendo il più possibile l’intera città di Ravenna. Questa tappa è stata organizzata anche grazie all’ospitalità del Cral E. Mattei, che ha messo ha disposizione la propria struttura per questa giornata dedicata ai più piccoli.