4500 miglia in solitario dalla Francia ai Caraibi: l'incredibile viaggio di Luca

Ora è ufficiale: Luca Rosetti ha ottenuto il pass per partecipare alla edizione 2019 della MiniTransat, che partirà il 22 settembre da La Rochelle, in Francia, e arriverà in Martinica, nei Caraibi, dopo 4500 miglia in solitario.

Bolognese di nascita ma cervese di adozione, iscritto al Circolo Nautico “Amici della Vela” con cui è cresciuto agonisticamente, Rosetti ha un palmares di tutto rispetto nel quale spiccano il 12esimo posto ai campionati mondiali Laser in Argentina nel 2012, e più di recente la vittoria al Campionato Europeo universitario della j80, nel 2017. Ma da ormai diversi mesi Luca lavora sodo per partecipare alla MiniTransat del 2019: un’avventura velica straordinaria, aperta solo a un’ottantina di partecipanti per ogni edizione, selezionati al termine di una serie di prove molto selettive. E il recente ottimo piazzamento alla MiniMed di Marsiglia, la regata in solitario più importante del Mediterraneo (dove è arrivato terzo, ma a ridosso delle barche di nuova generazione, più performanti della sua) gli ha dato il pass ufficiale per avere la certezza di partecipare alla manifestazione oceanica.

“Sono molto soddisfatto, ho raggiunto l’obiettivo: anche se il bello arriva adesso – sottolinea Luca - e per prepararmi alla MiniTransat e all’Atlantico, a luglio parteciperò a una regata oceanica alle Sables d’Olonne, sempre in Francia”. Poi arriverà settembre: la MiniTransat parte il 22 da La Rochelle, farà tappa a Las Palmas, e infine arriverà alla Martinica francese nella prima metà di novembre.