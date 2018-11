50 anni in salute per lo sci club: premiato allo Skipass di Modena

La sezione Sci Club dell’Uoeu è stata premiata per i 50 anni dalla fondazione dalla Federazione Sport Invernali (FISI) alla manifestazione Skipass alla fiera di Modena. A ritirare il distintivo d’oro al merito e il gagliardetto, consegnati dal vice presidente FISI, Pietro Marrocco all’Uoei Faenza per i 50 anni di affiliazione, è stato il vicepresidente e referente sci faentino, Stefano Montanari.

Nei giorni scorsi, l’anniversario dell’Uoei è stato festeggiato anche nel corso della Festa della Montagna a Faenza con la partecipazione della fuoriclasse dello sci Deborah Compagnoni, che ha portato alla sala Zanelli del centro fieristico oltre 350 persone per la seconda serata della manifestazione durante la quale sono stati presentati due Mondiali Junior che si svolgeranno nel febbraio 2019: il pattinaggio velocità a Baselga di Pinè, e lo sci alpino in Val di Fassa, eventi presentati in anteprima a Faenza.