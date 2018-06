85 velisti per la mareggiata della solidarietà "Tuttinbarcabili"

Domenica la vela è stata protagonista assoluta al largo di Marina di Ravenna nella veleggiata solidale “Tuttinbarcabili” dedicata all’integrazione delle disabilità promossa dall’Associazione di volontariato Marinando Ravenna. “20 le imbarcazioni iscritte con 85 persone imbarcate – afferma Sante Ghirardi, Presidente di Marinando – sono questi alcuni numeri della giornata in cui la vela diventa ‘veicolo’ di inclusione sociale, momento di arricchimento e aggregazione al di là delle barriere e dei pregiudizi”.

Al termine della veleggiata sono seguite le premiazioni dei partecipanti e i festeggiamenti che hanno coinvolto oltre 150 persone. “Un successo che ci inorgoglisce e ci impone uno sforzo maggiore per la prossima edizione. Una festa che non sarebbe stata possibile senza la presenza dei nostri instancabili volontari che rinunciano a parte del loro tempo libero per dedicarlo alle attività dell’associazione. Desidero inoltre ringraziare le autorità intervenute all’evento, dal Presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi, al Consigliere Regionale Gianni Bessi e all’Assessore comunale Roberto Fagnani per la vicinanza, l’amicizia e la solidarietà dimostrata”.