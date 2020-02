La Gran Fondo Davide Cassani, il 15 marzo, per tornare alla normalità. Spiegano gli organizzatori in una nuova informativa rispetto a quanto precedentemente comunicato giovedì pomeriggio: "La pesante e confusa situazione che si è venuta a creare a seguito dell'allarme Coronavirus ha messo in dubbio il regolare svolgimento delle nostre normali attività, siano lavorative, che ludiche, che sportive. Vogliamo che la Gran Fondo di quest'anno rappresenti un punto di ripartenza verso la normalità delle nostre attività". Iscizioni aperte a solo 38 euro, ancora per qualche giorno Possono partecipare tutti i tesserati Fci e Enti che hanno sottoscritto la convenzione 2020, Aics, Acsi, Asi, Csain, Csem, Csi, Endaa, Libertas, Open, Us Acli e Uisp. E' possibile, per chi non fosse tesserato, sottoscrivere la tessera giornaliera, presentando documento di identità e certificato medico per idoneità al ciclismo agonistico tramite mail a info@granfondodavidecassani.it

www.granfondodavidecassani.it