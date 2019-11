Coppa Italia, al Ravenna gira tutto male: il Cesena espugna il Benelli

E' un periodo che gira tutto male al Ravenna. La squadra di Luciano Foschi è stata eliminata dalla Coppa Italia, capitolando al Benelli per 4-2 contro il Cesena. Il Cavalluccio ha vinto la sfida trovando il bomber che non ti aspetti: Giraudo, autore di una doppietta. Al sesto minuto di testa su cross di Zerbin, e al nono con un inserimento perfetto chiuso con un destro all'incrocio dei pali. Gara tutta in discesa visto che al 22esimo i giallorossi restano in dieci per l'espulsione di Sirri, che stende Zecca lanciato a rete.

Franco sigla il 3-0 con una pennellata su punizione. Poi succede il (quasi) incredibile, il Ravenna rimonta fino al 2-3 sotto di un uomo e sfiora anche il pareggio. A tempo praticamente scaduto Sarao fissa il 4-2 finale su calcio di rigore. Il Cavalluccio torna ad assaporare il gusto della vittoria ma che brividi e balckout difficili da spiegare.

Nella ripresa succede un po' di tutto. Prima i bianconeri dilagano con una punizione di Domenico Franco che batte Cincilla. Ravenna 0 Cesena 3. Al 18esimo il Ravenna riesce ad accorciare le distanze con il bomber Nocciolini, entrato in campo da pochi minuti. Al 26esimo i giallorossi trovano anche il 2-3 con un sinistro di Fiorani, imprendibile per Marson. Si materializzano i soliti spettri per la difesa di Modesto. Alla mezzora doppio cambio per il Cesena: escono Franchini e Zerbin, entrano Capellini e Rosaia.

Il Ravenna spinge alla ricerca di un pareggio che avrebbe dell'incredibile. Modesto richiama anche il bomber di giornata Giraudo e mette dentro Valeri. Al 41esimo Selleri sfiora il pareggio, la difesa bianconera si salva ma che soffernza. Al 45esimo Marson viene ammonito per perdita di tempo. Al 48esimo il Ravenna resta addirittura in nove per il rosso a Lora. Al 49esimo atterrato Sarao in area, l'arbitro indica il dischetto. Lo stesso centravanti non sbaglia e fissa il risultato sul 4-2 finale.

Foto di Massimo Argnani